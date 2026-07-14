В Перми из-за телефона загорелась квартира

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В одной из пермских квартир случился пожар — и виной всему стал обычный мобильный телефон. Как выяснилось позже, в аккумуляторе произошло короткое замыкание, которое быстро переросло в возгорание.

Пламя повредило комнату и вещи: обгорели стены, мебель. К счастью, никто не пострадал — ни жильцы, ни те, кто был в соседних квартирах.

Этот случай — не единичный. Телефоны, планшеты и другие устройства на аккумуляторах могут загореться, если батарея повреждена, перегрета или слишком старая. Чаще всего это происходит, когда гаджет оставляют на зарядке на ночь или под подушкой, где он не остывает.

В МЧС по Пермскому краю напоминают простые правила, которые помогут избежать беды: не оставляйте телефон включённым в розетку без присмотра, особенно на ночь; не пользуйтесь повреждёнными зарядными устройствами и розетками — если вилка болтается или провод оголён, это опасно; а также следите за температурой устройства — если корпус сильно нагрелся, появился запах гари или аккумулятор вздулся, немедленно выключите телефон и отнесите его в сервис.