Инженеры ядерного центра построили парусную яхту и спустили ее на воду

Фото: ВНИИТФ

В Снежинске двое инженеров ядерного центра построили парусную яхту, и этим летом она уже вышла в первое плавание.

Как сообщает hornrws.com , сотрудники РФЯЦ – ВНИИТФ имени академика Е. И. Забабахина Дмитрий Клещёв и Галина Федотова два года по выходным строили швертбот на озере Синара. Дмитрий давно увлекается парусным спортом, восстанавливал яхты класса «Летучий голландец» и давно мечтал о собственном судне для семейных прогулок.

Супруги нашли в интернете чертежи швертбота «Чиж-2» проекта Игоря Стрелецкого. Однако они сразу начали их переделывать: парусное вооружение от яхты «Кадет» не вписывалось в исходные размерения. Как признаётся Дмитрий, к финалу от оригинального «Чижа» осталась лишь сама идея. Инженеры пересчитали всю конструкцию: разработали собственную модель корпуса, вычертили шпангоуты, транец и форшпигель.

Фото: ВНИИТФ

Строительство шло поэтапно. Осенью 2024 года был готов корпус. Весной 2025-го работы прервали на парусный сезон, а зимой установили шверт-колодец, оклеили швы стеклотканью и залакировали. Особой ювелирной точности потребовали руль, шверт и банки.

В мае 2026 года яхта, получившая имя "Чайка", была полностью готова. 20 июня она впервые сошла на воду. Швертбот рассчитан на двух взрослых и двоих детей.

- Конструкция получилась гибридной: форма корпуса напоминает «Оптимист», парусное вооружение - от «Кадета», а рулевое устройство - от «Микро», - пояснили специалисты.

Перед спуском строго соблюли традиционный ритуал: бутылка шампанского разбилась о борт «Чайки».