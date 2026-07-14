Больше полутора килограммов наркотиков нашли в обычной квартире в Нытве

Фото предоставлено УФСБ России по Пермскому краю.

Сотрудники ФСБ накрыли в Нытве нарколабораторию. Двое жителей Перми арендовали обычную квартиру и наладили там производство мефедрона — сильного синтетического наркотика. Когда к ним пришли с обыском, то нашли больше полутора килограммов готового вещества. Такой объем явно предназначен для продажи.

- Подозреваемых задержали сотрудники Управления. Сейчас они находятся под следствием. На них завели уголовное дело по статье о производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размер, - рассказали в УФСБ России по Пермскому краю.

По этой статье максимальное наказание, которое грозит нарушителям — от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства: кто ещё мог быть причастен к организации схемы, куда именно планировали сбывать партии, были ли у задержанных сообщники в других городах. Также проверяется, не связаны ли они с крупными наркогруппировками. В УФСБ подчёркивают, что оперативные мероприятия продолжаются — не исключено, что появятся новые фигуранты и эпизоды.