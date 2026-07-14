Пермский край присоединился к Неделе профилактики инфекций, передающихся половым путём

Чем раньше будет выявлена инфекция, тем проще и быстрее пройдет лечение. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России с 13 по 19 июля проходит Неделя профилактики инфекций, передающихся половым путем. Это время, когда врачи и Минздрав особенно активно напоминают: ИППП касаются каждого, кто ведёт половую жизнь, и часто они годами живут в организме без всяких симптомов. Многие привыкли думать, что такие болезни - удел людей с беспорядочными связями, но на самом деле риск есть у любого. Даже в постоянных парах один из партнёров может оказаться носителем, заразившись когда то давно и даже не подозревая об этом.

Последствия запущенных инфекций бывают серьёзными: от воспалений и бесплодия до онкологии и поражения сердечно сосудистой и нервной систем. Например, хламидии могут вызвать воспаление суставов, вирус папилломы человека провоцирует рак шейки матки, а сифилис разрушает внутренние органы. У женщин ИППП нередко становятся причиной внематочной беременности и выкидышей, у мужчин — ведут к импотенции. При этом гонорея, сифилис и трихомониаз при своевременном обращении излечиваются полностью, а вот ВИЧ и гепатиты В и С передаются не только половым путём, но и через кровь, а также от матери ребёнку — здесь лечение гораздо сложнее.

Как защитить себя? Презервативы остаются главным и самым надёжным средством, реально снижающим риск заражения. Также важно стремиться к моногамии. А регулярные чекапы раз в полгода год, помогают выявить болезнь на ранней стадии. Если вы начинаете отношения с новым человеком, предложите сдать анализы вместе.

Кроме того, от некоторых вирусов, например ВПЧ и гепатита В , существует вакцинация — уточните у врача, нужно ли вам привиться.

Если незащищённый контакт всё же случился — в первые часы можно обработать половые органы антисептиком (хлоргексидин или мирамистин) или обратиться в пункт экстренной профилактики. При этом важно знать: анализы на ИППП не сдают сразу после контакта, нужно выждать инкубационный период. На гонококки проверяются через 5–7 дней, на хламидии и трихомонады — через 2–3 недели, на сифилис — через 4 недели, а на ВИЧ и гепатиты — через месяц и повторно через три.