В порту Левшино откроют вокзал на воде

Прошлый год стал знаковым для речного транспорта Пермского края. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Прошлый год стал знаковым для речного транспорта Пермского края. О развитии отрасли и главных проектах в прямом эфире радио «Комсомольская правда — Пермь» рассказал министр транспорта региона Сергей Вешняков.

Уже изготовлено и установлено семь модульных причалов: в Перми, Краснокамске, Закамске, Хохловке, Соликамске и других точках. Они принимают суда разного типа. Кроме того, на линии вышел знаменитый электрический «Экоход» — бесшумный и экологичный, который уже полюбился пассажирам.

Но главная новость — развитие верхнего бьефа Камы, выше Камской ГЭС. Чтобы не терять время на шлюзование, регион создаёт собственную базу в порту Левшино. Там уже выделен земельный участок и акватория, заложены деньги на проектирование. В перспективе здесь построят современный речной вокзал с причальной стенкой, но пока его роль выполнят модернизированные дебаркадеры.

— Нам безвозмездно передали три дебаркадера, два из них появятся на Перми уже через несколько недель. Это не просто причалы, а полноценные речные вокзалы на воде: с залом ожидания, туалетами, комнатой матери и ребёнка, местом для питания. Наследие прошлого мы привели в современный вид, — поделился Вешняков.

Параллельно идёт восстановление судов. Легендарный «Восход» на 70 мест уже прошёл приёмку — многие эксперты говорят, что он выглядит лучше некоторых новоделов. Его запустят до конца летнего сезона, если позволят сроки. А два «Метеора» вместимостью 120 пассажиров готовят к выходу в 2027 году. Именно с верхнего объекта, из Левшино, они пойдут до Соликамска и Березников, а один из «Метеоров» свяжет Пермь с Чайковским.