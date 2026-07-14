В школы Прикамья до конца года поступят 59 новых автобусов

Сейчас в крае по школам развозят примерно 25 тысяч учеников. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае продолжается масштабное обновление школьного транспорта. До конца года в школы Прикамья привезут 59 новых автобусов для детей. Все они сделаны в России.

В краевом Минобре рассказали, что среди них будут 14 «ГАЗелей» на 10 мест, ещё 20 таких же — на 20 мест, 20 автобусов ПАЗ на 22 пассажира и 5 больших — на 30 человек.

Такие поставки для сельских школ проходят каждый год по поручению президента Владимира Путина. Их организует Минпромторг России. В прошлом году по всей стране в школы отправили около 3,1 тысячи автобусов на 11 млрд рублей. А Пермский край тогда получил 40 машин для 32 районов.

Комментируя предстоящее обновление автопарка, и.о. министра образования и науки Пермского края Наталья Зверева подчеркнула, что новые автобусы — это не просто транспорт, а реальный шаг к доступности образования:

— Главное — чтобы у всех детей были равные возможности учиться, где бы они ни жили.

Сейчас в крае по школам развозят примерно 25 тысяч учеников. Всего в автопарке школ Прикамья — около 700 автобусов.

Новые автобусы помогут закрыть самые острые потребности районов и сделать подвоз учеников более надежным.