Осенью в Пермском аэропорту заработают телетрапы

Телетрапы, по словам Вешнякова, полностью готовы к эксплуатации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Официальный контракт на монтаж телетрапов в Пермском аэропорту рассчитан до четвёртого квартала 2026 года, но краевые власти настаивают на досрочном запуске — уже в начале осени. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Пермь» рассказал министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков.

Он подчеркнул, что регион не выступает заказчиком работ (это полномочия федерального центра), но чувствует ответственность перед жителями и держит ход стройки на постоянном контроле.

— Мы находимся в переговорах с заказчиком и Минтрансом России. Сейчас решение уже на выходе, — отметил министр. — Укладывается асфальт на дорожках, строится насосная станция, монтируются освещение и ограждение. Работают пермские подрядчики, и у нас есть уверенность, что объект будет завершён.

Главная задача — сдать объект в сентябре. При этом телетрапы, по словам Вешнякова, полностью готовы к эксплуатации: технические осмотры проводятся регулярно, партнёры-поставщики держат ситуацию на контроле. Параллельно строятся рулёжные дорожки — все элементы будут запущены одновременно, чтобы пассажиры уже осенью смогли пользоваться обновлённым аэропортом в полном объеме.

— Хотелось бы порадовать жителей и закончить все в начале осени, — рассказал глава краевого Минтранса.