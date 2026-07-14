В Перми путепровод у «Мориона» откроют осенью

Окончательно мост достроят в 2027 году. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Строительство автомагистрали на улице Строителей ведётся в Перми с 2021 года. Несколько очередей уже сданы в эксплуатацию. О сроках открытия следующих отрезков в эфире радио «Комсомольская правда — Пермь» рассказал министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков:

- В настоящий момент мы реализуем два этапа: от улицы Локомотивной до «Мориона», до путепровода на шоссе Космонавтов, и от «Мориона» до связи с улицей Карпинского. Основные работы по проезжей части первого участка практически уже завершены.

Официально путепровод на шоссе Космонавтов должны сдать только в 2028 году. Однако автомобилисты смогут воспользоваться одной его половиной намного раньше — осенью этого года, правда, пока что во временном режиме.

- Путепровод - шестиполосный, когда мы откроем одну половину, ее ширины будет достаточно для того, чтобы обеспечить движение по четырем полосам, по две в каждую сторону, - говорит Сергей Вешняков. - Пролетное строение на первой половине собрано уже полностью, идет заливка бетонной плиты, строятся подходы к путепроводу. Также параллельно мостовики собирают вторую половину моста. Так что осенью откроем одну половину, а остальное достроим в 2027 году.