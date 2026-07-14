В Пермском крае вырос спрос на электромобили и гибриды

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Пермские дилеры фиксируют рост интереса к машинам с гибридными и электрическими силовыми установками. В салонах активизацию покупательского спроса связывают с желанием клиентов реже пользоваться бензином и экономить на горючем. Игроки рынка прогнозируют дальнейшее увеличение продаж, однако предупреждают, что этому может воспрепятствовать удорожание таких авто и дефицит зарядных станций. Об этом сообщает "Коммерсант-Прикамье".

По данным компании VERRA, в первом полугодии 2026 года реализация новых гибридов и электрокаров в Пермском крае выросла на 2,5% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом доля машин на электротяге в общей массе зарегистрированных за шесть месяцев транспортных средств составляет 0,3–0,4%, а гибридных моделей — 3,5%.

Дилеры подчеркивают, что повышенное внимание к гибридам обусловлено их выгодными потребительскими свойствами: такие авто дают возможность сократить потребление топлива и при этом меньше зависеть от наличия зарядной инфраструктуры.

Участники рынка обращают также внимание на меняющуюся структуру спроса. По их словам, рост популярности автомобилей на альтернативном топливе начался несколько лет назад, однако текущая ситуация с доступностью бензина и дизельного топлива ускоряет трансформацию.

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