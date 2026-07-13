Объемы топлива на АЗС «Лукойла» в Прикамье выросли на 30 процентов

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В Пермском крае прошло заседание Оперативного штаба, на котором была рассмотрена текущая ситуация по обеспечению бензином. За неделю удалось увеличить объемы топлива на заправках региона благодаря работе с поставщиками и корректировке логистики.

По данным ПАО «Лукойл», на АЗС компании в Пермском крае отпуск топлива увеличили в среднем на 30 процентов по сравнению с прошлой неделей.

На оперштабе отметили, что на отдельных АЗС происходят временные перебои с бензином из-за повышенной нагрузки.

Представители нефтяной компании сообщили, что для обеспечения стабильной работы продолжают корректировать маршруты и графики доставки топлива на АЗС. Кроме этого, обсуждались дополнительные меры по повышению эффективности использования топливных ресурсов.

В частности, муниципалитетам рекомендовано для экономии топлива пересматривать графики выполнения отдельных работ, а также использовать транспорт, работающий на дизельном топливе, где это технически возможно.