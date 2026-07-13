Пермские ученые рассказали о скрытой угрозе средства для отбеливания зубов

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В сети стремительно набирает обороты мода на домашнее осветление зубов с помощью специальных полосок. Однако за кажущейся простотой процедуры кроется серьезная опасность: агрессивные химические соединения могут превратить крепкую эмаль в уязвимую структуру. Специалист Пермского Политеха объясняет, почему активные компоненты воздействуют на зубы подобно «кислотному дождю», как нарушение инструкции грозит воспалением десен, и почему возникшая чувствительность – лишь первое предупреждение о глубоких стоматологических проблемах.

Естественный оттенок зубов индивидуален и зависит от дентина, который просвечивает через эмаль. Со временем в его порах оседают красящие частицы из еды и напитков, из-за чего улыбка тускнеет. В погоне за белизной многие приобретают осветляющие полоски в интернете, игнорируя потенциальные риски.

Доцент кафедры Пермского Политеха, кандидат физико-математических наук Владислав Никитин поясняет, что эти ленты с гелем, содержащим перекись водорода или карбамида, выделяют активный кислород, который расщепляет пигменты. В отличие от паст, чье действие поверхностно, компоненты полосок проникают внутрь эмали. Однако вместе с осветлением запускаются и деструктивные механизмы: окислители повреждают органическую матрицу, в частности коллаген дентина, а кислоты размягчают и делают поверхность пористой, что при частом применении ведет к хрупкости и кариесу.

Желание ускорить эффект и превышение времени процедуры часто приводит к тому, что агрессивные вещества добираются до дентинных канальцев, ведущих к нерву. В итоге дискомфорт начинают вызывать даже температура пищи или дыхание. Эксперт предупреждает, что через образовавшиеся микротрещины гель может достичь пульпы, провоцируя пульпит, а в запущенных случаях – периодонтит с риском разрушения костной ткани. Эти изменения необратимы, а в тяжелых ситуациях инфекция способна попасть в кровоток, создавая угрозу сепсиса, особенно на фоне хронических заболеваний.

Опасные сигналы могут проявиться уже во время первой процедуры: жжение, острая боль, покраснение или отек десен. В таких случаях, как рекомендует ученый, необходимо немедленно удалить полоску, прополоскать рот и не использовать щетку. В первые часы стоит избегать раздражающей пищи, допустимо полоскание солевым раствором. Если боль становится пульсирующей или не проходит в течение двух суток, визит к врачу обязателен.

Восстановить поврежденную эмаль крайне сложно, так как она лишена способности к регенерации. Для укрепления применяется реминерализация с кальцием и фтором, а при глубоких дефектах – композитная реставрация или виниры. Если процесс затронул кость, современное лечение позволяет избежать удаления и сохранить зуб, который важен для поддержания соседних единиц и жевательной функции.

Прежде чем использовать полоски, необходима консультация стоматолога. При соблюдении курса важно не превышать время, выбирать продукцию с концентрацией перекиси до 6% и защищать эмаль пастой с кальцием. Недопустимо попадание геля на десны, после процедуры рекомендуется воздержаться от еды и питья на два часа, а также исключить красящие продукты. Полный отказ от средства показан при кариесе, повреждениях, тонкой эмали, чувствительности, воспалениях, а также в период беременности. Специалист подчеркивает, что осветляющие полоски – это медицинский продукт с агрессивным составом, и его использование оправдано лишь после врачебного одобрения и строгого следования инструкции. Натуральный и крепкий цвет зубов всегда предпочтительнее искусственной хрупкой белизны.

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