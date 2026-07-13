В Соликамске будут судить владелицу торгового центра

Сидевший в авто пожилой человек получил тяжелые травмы. Фото: Прокуратура Пермского края.

Перед судом в Пермском крае предстанет индивидуальный предприниматель из Соликамска. Женщине предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

По версии СУ СКР по Пермскому краю, собственница двух корпусов торгового центра проигнорировала своевременную очистку кровли ТЦ от снежно-ледяных масс, что привело к двум трагедиям.

13 марта 2026 года сошедшая с крыши масса обрушилась на автомобиль, в котором находился 66-летний мужчина. Пожилой человек получил травмы, которые судебно-медицинская экспертиза квалифицировала как тяжкий вред здоровью.

На следующий день, 14 марта, аналогичный инцидент произошел у другого корпуса того же здания. Снежная глыба травмировала 30-летнюю женщину, а ее малолетний сын отделался ушибами.

Следователи провели необходимые судебные экспертизы и собрали доказательную базу. На стадии предварительного расследования обвиняемая добровольно возместила пострадавшим часть материального и морального ущерба. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

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