Участникам СВО в Прикамье станет проще устраиваться на муниципальную службу

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Законодательное Собрание Прикамья готовится рассмотреть инициативу, призванную поддержать ветеранов специальной военной операции при трудоустройстве. Губернатор Дмитрий Махонин внес на рассмотрение депутатов проект поправок в региональное законодательство о муниципальной службе.
Этот шаг является частью реализации поручений Президента России Владимира Путина, данных по итогам второго Всероссийского форума «Малая родина – сила России».
Ранее глава государства поставил задачу создать условия для поступления участников СВО на муниципальную службу путем корректировки требований к их квалификации и стажу.
Если документ будет принят, то наличие диплома вуза станет достаточным условием для претендентов на руководящие посты (высшей и главной групп должностей), без дополнительных узкопрофильных требований.
А минимальный порог стажа составит три года для высшей группы должностей и два года — для главной. При этом засчитываться будет не только работа непосредственно в муниципалитетах, но и общий стаж по специальности.
Парламентарии планируют обсудить законопроект на пленарном заседании в августе. Стоит отметить, что аналогичные механизмы поддержки уже внедрены или находятся в стадии разработки в ряде других субъектов РФ.
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