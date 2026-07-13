Участникам СВО в Прикамье станет проще устраиваться на муниципальную службу

В Пермском крае участникам СВО станет проще устраиваться на муниципальную службу. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Законодательное Собрание Прикамья готовится рассмотреть инициативу, призванную поддержать ветеранов специальной военной операции при трудоустройстве. Губернатор Дмитрий Махонин внес на рассмотрение депутатов проект поправок в региональное законодательство о муниципальной службе.

Этот шаг является частью реализации поручений Президента России Владимира Путина, данных по итогам второго Всероссийского форума «Малая родина – сила России».

Ранее глава государства поставил задачу создать условия для поступления участников СВО на муниципальную службу путем корректировки требований к их квалификации и стажу.

Если документ будет принят, то наличие диплома вуза станет достаточным условием для претендентов на руководящие посты (высшей и главной групп должностей), без дополнительных узкопрофильных требований.

А минимальный порог стажа составит три года для высшей группы должностей и два года — для главной. При этом засчитываться будет не только работа непосредственно в муниципалитетах, но и общий стаж по специальности.

Парламентарии планируют обсудить законопроект на пленарном заседании в августе. Стоит отметить, что аналогичные механизмы поддержки уже внедрены или находятся в стадии разработки в ряде других субъектов РФ.

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