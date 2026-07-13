Названы профессии в Прикамье, на которые в июне вырос спрос

Работников розничной торговли нужно на 25% больше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По итогам первого месяца лета выяснилось, что работодатели Пермского края стали активнее искать персонал. Сервис по поиску работы HeadHunter зафиксировал, что спрос на сотрудников в сферах транспорта, логистики и розничной торговли увеличился на 10% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики отмечают, что вопреки традиционному летнему сезону отпусков компании не снижают темпы найма. Многие организации формируют кадровый резерв заранее, чтобы избежать дефицита работников во второй половине года.

Самыми востребованными сферами стали транспорт и логистика. Предприятия открыли на 26% больше вакансий — всего 2,2 тысячи предложений о работе.

Розничная торговля: заняла второе место с приростом в 25%. Количество объявлений выросло до 2,1 тысячи.

Рабочий персонал: замыкает тройку лидеров. Спрос на представителей рабочих специальностей увеличился на 20%, достигнув отметки в 4,7 тысячи вакансий.

В десятку самых востребованных направлений также вошли высший и средний менеджмент (+19%), сельское хозяйство (+16%), наука и образование (+13%). Кроме того, значительный прирост показали строительство и недвижимость (+12%, до 3,5 тыс. вакансий), домашний и обслуживающий персонал (+12%, до 1,5 тыс.), добыча сырья (+11%) и продажи (+10%, до 2,8 тыс. вакансий).

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