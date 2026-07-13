В Прикамье умерла главред «Куединской газеты»

Фото: Куединская газета ВК.

Коллектив редакции «Куединской газеты» понес тяжелую утрату. На фоне тяжелой болезни скончалась бессменный руководитель издания Наталья Ермакова: два с половиной месяца она лежала в больнице и боролась с осложнениями после инсульта.

- Для нас большая утрата, всем нам тяжело и больно, что мы потеряли главного человека своей семьи, — говорится в некрологе от лица коллектива. — Много лет под ее началом нам пришлось работать и творить, строить планы на будущее и писать материалы о родной земле.

Для сотрудников Наталья Владимировна всегда была примером высокой интеллектуальности, искренней любви к своему делу и сочувственного отношения к людям. Многим авторам и поэтам она помогла издать свои книги не только в родном округе, но и во всем Пермском крае, а также за его пределами. По признанию коллег, руководитель стала для них второй мамой, которую никто не сможет заменить.

В этом году у Натальи Владимировны должен был состояться 50-летний юбилей творческой деятельности. За годы работы она была удостоена множества дипломов, благодарственных писем и почетных грамот.

Коллектив выразил искреннее соболезнование родным и близким покойной. Прощание с Натальей Владимировной Ермаковой состоится 14 июля в Перми в ритуальном зале на ул. Ново-Гайвинская, д. 71 (микрорайон Гайва).

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