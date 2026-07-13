Сотрудники ГУФСИН Прикамья уличили начальника отряда соликамской ИК-1 во взятке

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Аппеляция Пермского краевого суда оставила без изменения меру пресечения в виде домашнего ареста начальнику отряда соликамской ИК-1 строгого режима Илкину Гасанову. Его обвиянют в получении взятки в размере 548 тысяч рублей от осужденного Малашкина, который сейчас отбывает 8,5 года за сбыт наркотиков. Об этом сообщает "РБК-Пермь".

Следствие и ФСБ полагает, что с ноября 2024 по май 2025 года Гасанов доставил на режимную территорию запрещенный телефон и жевательный табак. Деньги в указанной сумме, по версии обвинения, перевела супруга заключенного Малашкина.

Преступление было выявлено сотрудниками ГУФСИН России по Пермскому краю. Все материалы передали в СК и ФСБ и 11 марта силовики задержали офицера по статье о получении крупной взятки. Ему грозит как крупный штраф, так и реальный срок до 12 лет с дополнительными финансовыми взысканиями.

Суд в Соликамске отправил Гасанова под домашний арест 13 марта, но 6 мая ужесточил меру до содержания в СИЗО из-за контактов подозреваемого со свидетелями. Однако 3 июля суд вновь вернул домашний арест, и прокуратура безуспешно пыталась его обжаловать — 9 июля краевой суд оставил решение в силе. В ходе заседаний Гасанов заверял, что не собирается скрываться и будет содействовать следствию в установлении обстоятельств дела, подтверждающих его невиновность.

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