В Перми назначили нового директора зоопарка

Фото: Пермский зоопарк

Новый пермский зоопарк возглавила Анастасия Залога. До этого она курировала зооветеринарную службу в качестве зама руководителя.

Карьерный путь новой главы в зоопарке начинался с позиции специалиста. В ее активе два образования — экономическое и зоотехническое. В 2025-м она стала магистром ПГАТУ, защитив диссертацию по управлению эффективностью современных зоопарков.

Новый руководитель ставит во главу угла превращение зоопарка в региональный научно-просветительский хаб. Это позволит внедрить современные стандарты работы, поддерживающие биоразнообразие, а также даст импульс образовательным и исследовательским проектам.

На новом посту Залоге предстоит заниматься сохранением краснокнижных видов, развивать инфраструктуру и укреплять связи с крупнейшими зоопарками России.

Напомним, ранее генеральным директором Пермского зоопарка была Юлия Шитова, которая руководила учреждением более семи лет. Под ее началом зоопарк активно развивался: появлялись новые животные, открывались современные экспозиции и запускались интересные программы для посетителей.

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