В Прикамье малыш спас на пожаре жизнь жильцам дома

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Историю чудесного спасения жильцов трехквартирного дома малышом 2019 года рождения рассказало краевое МЧС. Пожар произошел на прошлой неделе в поселке Кормовище на ул. Трактовой.

Когда в доме появился дым, мальчуган разбудил свою родственницу 2011 года рождения. Девочка сняла москитную сетку с окна и вывела мальчика на свежий воздух. Также самостоятельно через дверной проем эвакуировался мужчина 1983 года рождения.

«К сожалению, все трое получили травмы», – дополнило информацию краевое ведомство.

Пожар бушевал на площади 126 кв. метров. Горение ликвидировали 15 сотрудников пожарно-спасательных подразделений с применением четырех единиц техники. Дознаватель МЧС России устанавливает обстоятельства и причину пожара.

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