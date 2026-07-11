Брянская область захватила лидерство по объему поставок продукции из Прикамья

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Управление Россельхознадзора по Пермскому краю опубликовало отчет о досмотре продукции при внутрироссийских железнодорожных перевозках на территории региона. Ведомство организовало ветеринарный надзор 335 партий продукции.

Общий объем поставок кормов для животных, сыворотки сухой молочной составил 3 847,34 тонны. Все перевозки осуществлялись в соответствии с условиями регионализации. В ходе досмотров нарушений правил перевозок грузов железнодорожным транспортом не выявлено.

В Пермский край из Белгородской, Амурской и Московской областей, Алтайского края с начала года ввезли 31 партию кормов и кормовых добавок общим весом 660,38 тонны.

Из Прикамья в Костромскую область и Республику Коми отгрузили 21 партию комбикормов весом 1 136,14 т, в Брянскую область – 283 партии сыворотки весом 2 050,81 тонны.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru