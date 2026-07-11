Охранные фирмы Прикамья получат право на применение беспилотников

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Перми обсудили предстоящие с 1 сентября изменения в федеральном законе «О частной охранной деятельности». ЧОП региона расширят перечень видов охранной деятельности и ужесточат требования по ее ведению.

В число основных нововведений вошло разрешение на использование в работе БПЛА и других современных технологий. Для охранных фирм установят институт телохранителей с правом на служебное оружие, введут понятие мобильной группы охраны из минимум двух охранников.

«Особое внимание частных охранных организаций направят на безопасность образовательных учреждений и антитеррористическую защищенность объектов», – отметил Уполномоченный по защите предпринимателей в Пермском крае Павел Новоселов.

Во время встречи также отметили ряд недостатков в работе ЧОП, включая дефицит квалифицированных кадров, слабый надзор за качеством охранных услуг контролирующих органов.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru