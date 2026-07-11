Прикамье проводит погибшего вслед за сыном на СВО многодетного отца

Фото: Администрация Еловского муниципального округа

Администрация Еловского муниципального округа выражает искренние соболезнования всем родным и близким погибшего в ходе СВО Сыпачева Владимира Михайловича. Земляк погиб при выполнении боевого задания в июне этого года.

Владимир Сыпачев родился 16 мая 1973 года в селе Елово. Его воспитала большая трудолюбивая семье вместе с братом Валерием и сестрой Натальей. После окончания в 1988 году Еловской средней школы он продолжил обучение СПТУ №76 на механизатора.

Владимир Михайлович прошел срочную службу в танковых войсках. Оерепший и возмужавший молодой человек создал свою семью. Родились любимые сыновья Юрий и Данил, дочь Софья. В 2002 году семья Сыпачевых переехала в деревню Шульдиха.

После гибели в ходе СВО старшего сына Юрия, Владимир Михайлович в декабре 2023 года принял решение заключить контракт с Минобороны РФ. В январе 2024 года его направили на передовую специальной военной операции. Проходил службу рядовым на должности оператора отделения радиопомех батальона радиоэлектронной борьбы, был награжден несколькими медалями. Погиб 20 июня 2026 года.

Церемония прощания с погибшим земляком состоится 12 июля с 10:00 МБУК «Еловский культурно-досуговый центр» деревни Шульдиха.

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