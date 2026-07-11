В Перми менеджер автоцентра присвоил более 330 тысяч рублей клиента

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ленинский районный суд Перми вынес наказание 35-летнему менеджеру автосалона. Его признали виновным в мошенничестве по отношению клиента.

В 2025 году к сотруднику одного из автомобильных сервисных центров города обратился житель Перми. Он решил заказать запчасти для дальнейшего капитального ремонта двигателя автомобиля. Обвиняемый предложил деталь стоимостью 65 тыс. руб. с предоплатой около 50% от объявленной суммы. Потерпевший согласился с озвученными условиями.

После этого в голове менеджера созрел хитроумный план по незаконному обогащению за счет клиент. Сотрудник автоцентра сообщил о необходимости приобрести еще набор деталей на сумму более 538 тыс. руб.

Как самозанятый он пообещал заказать детали дешевле указанной цены для оплаты в сервисном центра. Потерпевший перечислил на счет обвиняемого сумму 308 510 рублей. В действительности махинатор не намеревался заниматься покупкой запчастей. Полученными 338 тыс. руб. он распорядился по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый вину не признал. Мужчина пояснил, что между ним и потерпевшим был заключен договор на поставку запчастей для ремонта транспорта. В целях выполнения обязательств он приобрел коленчатый вал и заказал в Китае остальные детали, но каких-либо документов у него не сохранилось. Прибывшие из-за границы детали он забирать не стал, так как уже вернул деньги потерпевшему, чем полностью возместил ему ущерб.

Суд рассмотрел предоставленные доказательства вины в их совокупности и менеджера автоцентра виновным с назначением наказание в виде штрафа 100 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.

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