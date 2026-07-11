Космические ракеты на Байконур начнет доставлять пермский тягач

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

В Перми разработали инновационный тягач на электроаккумуляторах. Новейшую разработку компании «Механика» применят для доставки космических ракет. Стартовая площадка ракетного комплекса «Байтерек» находится на космодроме «Байконур».

Тягач способен перемещать состав массой 500 тонн. Технические характеристики огромной машины обеспечат нулевой уровень выбросов и бесшумность в зоне подготовки к пуску, а также мгновенную готовность к движению без предварительного прогрева. Плавное регулирование тягового электропривода даст возможность точного позиционирования груза.

По информации сайта краевого правительства, тягач изготовили благодар межрегиональной промкооперации. НТЦ «Приводная техника» из Челябинска создал комплект электрооборудования для инжиниринговой компании «Механика».

Ранее технику пермского производства уже использовали для транспортировки ракеты-носителя «Союз-5» от монтажно-испытательного корпуса до стартовой площадки. Масса ракеты на старте составила 535 тонн, длина – 62 метров.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru