В Пермском крае по итогам ЕГЭ 2026 выросли средние баллы нескольких предметов

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

В Пермском крае средние баллы по профильной математике и биологии ЕГЭ 2026 у выпускников превысили федеральный показатель. Региональный средний балл также оказался выше по всем предметам кроме литературы.

Как сообщил сайт губернатора и правительства Пермского края, по профильной математике и биологии средний рост составил 5 баллов, по физике – 3 балла. В Прикамье 114 выпускников написали ЕГЭ 2026 на максимальное количество баллов, в том числе восемь человек получили максимум по двум предметам.

«В регионе успешно реализуется система «бесшовного» образования. Мы видим ее положительные результаты. Ребята успешно сдают ЕГЭ, поступают в вузы и получают профессию. Мы гордимся нашими выпускниками и создаем все условия для их будущего», – отметила и.о. министра образования и науки Пермского края Наталья Зверева.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание с членами федерального правительства. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов познакомил с итогами проведения единого государственного экзамена в 2026 году. Средний балл ЕГЭ растет по всем предметам – в среднем более чем на 2 балла ежегодно.

Все больший интерес школьников отмечается к естественно-научным направлениям. По математике средний балл за год вырос на 4,3, за пять лет – на 9,5. По физике годовой рост составил 4,7 балла, за пять лет – на 12,6; по биологии за год – 3,5 и 7,8 балла соответственно.

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