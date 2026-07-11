Все новые школы Пермского края оборудуют стоматологическими кабинетами

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина во всех строящихся школах оборудуют стоматологические кабинеты. Глава региона поставил задачу кратно увеличить количество стоматкабинетов в образовательных учреждениях Прикамья.

Стоматологические кабинеты уже функционируют в нескольких школах Прикамья. Прием школьников ведут врачи-стоматологи из городских поликлиник. В ряде школ региона кабинеты откроют уже с 1 сентября 2026 года. По информации сайта губернатора и правительства Пермского края, в планах стоят ремонтные работы и оснащение оборудованием действующих кабинетов.

Глава Прикамья также поручил региональному министерству здравоохранения обеспечить достаточное количество медицинских кадров. В этих целях с 2026 года на территории Пермского крае стартует набор абитуриентов по специальности «Стоматологическое дело» с присвоением квалификации «Стоматологический фельдшер».

В этом году прием составит 60 человек на базе трех учебных заведений: Пермский базовый медицинский колледж, Уральский медицинский колледж в Лысьве, Березниковский медицинский колледж.

«Наша общая задача – сделать так, чтобы школьный стоматологический кабинет стал не формальностью, а реально работающим местом, где ребенок может получить квалифицированную помощь без отрыва от учебы. Это требует совместных усилий образования, здравоохранения и местных властей», — прокомментировала поручение губернатора и.о. министра образования и науки Пермского края Наталья Зверева.

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