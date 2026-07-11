В Прикамье введут новую выплату для педагогов «Пермский земский учитель»

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил региональному Министерству образования и науки разработать программу «Пермский земский учитель». Новая мера поддержки направлена на привлечение в сельские школы и образовательные учреждения малых городов учителей приоритетных предметов: математики, информатики, физики, химии и биологии.

Как отметила и.о. министра краевого ведомства Наталья Зверева учителя этих направлений всегда были «штучными» специалистами. От их работы зависит не только успеваемость детей, но и их дальнейший выбор профессии в сфере высоких технологий, промышленности и науки.

«Мы стремимся создать для педагогов максимально привлекательные условия, чтобы они не только приезжали в наши территории, но и оставались там работать, а у каждого ребенка – независимо от места жительства – было право на качественное образование», – говорит Наталья Зверева.

Как сообщил сайт губернатора и правительства Пермского края, старт регионального проекта планируется в следующем году. Педагоги приоритетных предметов из других регионов, которые хотят жить и преподавать в Пермском крае, могут получить региональную выплату в размере 1 млн руб. дополнительно к федеральной по проекту «Земский учитель».

Благодаря федеральной поддержке педагоги из Пермского края и других субъектов получили возможность уже получать выплаты в 1 млн руб. Выплату можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования, формирование сбережений.

По инициативе главы региона с сентября 2025 года студентам-целевикам приоритетных педагогических направлений также предоставляется дополнительная ежемесячная выплата в размере 10 тыс. руб. Ежегодно ее получают 60 будущих педагогов.

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