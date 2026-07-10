Названа одна из причин больших очередей на заправках в Перми

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аналитики «Лукойла» подсчитали покупательскую активность на своих заправочных станциях в Пермском крае. Согласно отчету, более 40% клиентов покидают заправку, заполнив бак меньше, чем на 30 литров. Почти четверть водителей заливают в бак менее 20 литров. Кроме этого, определенный процент автолюбителей выстаивает очередь, чтобы заправить в бак от двух до пяти литров.

Логика проста: увидел стрелку ниже половины — срочно долил. Но математика жестока: если из 10 стоящих в очереди машин 4 приехали только «долить», время ожидания для остальных увеличивается в разы.

Это классический эффект самосбывающегося пророчества — боясь остаться без топлива, водители создают дефицит свободных колонок.

Эксперты советуют: если у вас в баке больше 20 литров (а это почти 200 км пробега в городе), лучше уступите дорогу тем, у кого лампочка действительно горит.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru