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НовостиОбщество10 июля 2026 12:04

В Прикамье молодым педагогам начнут выплачивать по 1 млн рублей

В регионе запустят новый проект «Пермский земский учитель»
Павел ШАТРОВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава региона поручил краевому Минобру разработать программу для привлечения педагогов в сельские школы и малые города Прикамья. Новый проект «Пермский земский учитель» предусмотрит выплаты по 1 млн руб.

Единовременную выплату предоставят учителям приоритетных предметов – математики, информатики, физики, химии и биологии. Старт проекта запланирован на следующий год.

Учителя из других регионов, готовые переехать в Пермский край, смогут получить региональную выплату в 1 млн руб. дополнительно к федеральным 1 млн руб. по программе «Земский учитель».

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