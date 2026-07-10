Пермские ученые нашли способ защитить работников от взрывов на производстве

Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Ежегодно в мире фиксируются тысячи пожаров на производстве, многие из которых происходят из-за электростатических разрядов. При трении о волосы и внутренние детали защитной экипировки накапливается опасный заряд, который может воспламенить горючие газы, пары или пыль.

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) говорят, что нашли эффективное и недорогое решение, которое способно скоратить число летальных случаев. Секрет — в обычной фольге.

Исследователи нанесли тонкий слой металла на внутреннюю поверхность каски и соединили его с заземлением. Эксперименты показали ошеломляющий результат: опасный заряд исчезает буквально за 2 секунды. Для сравнения: алюминий справляется с задачей дольше, а вот медная фольга оказалась абсолютным лидером, гарантируя отсутствие искры.

— Мы не просто добавили токопроводящий материал, мы создали путь для заряда. Если нет заземления — заряд никуда не уходит, и риск взрыва сохраняется. Наша система гарантированно сбрасывает напряжение в землю, не давая ему накапливаться, — объясняет "КП-Пермь" Константин Черный, доктор технических наук, заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятельности» ПНИПУ.

Но это еще не все. Политехники разработали математическую модель, которая позволяет точно рассчитать, сколько времени понадобится тому или иному материалу, чтобы погасить разряд. Это значит, что заводы смогут самостоятельно дооснащать имеющиеся каски, а производители — штамповать новую, абсолютно безопасную экипировку.

Разработка уже получила высокую оценку в профессиональном сообществе (статья опубликована в журнале «Безопасность труда в промышленности») и открывает новую эру в защите сотрудников газовой, нефтехимической и горнорудной отраслей.

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