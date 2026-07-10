В Прикамье простились с погибшим два года назад участником СВО

Фото: Администрация Частинского муниципального округа

Жители села Частые 10 июля с воинскими почестями проводили в последний путь погибшего в ходе СВО земляка. Шаяхметов Ильгиз Шамильевич погиб на передовой при исполнении воинского долга. Его тело предали родной земле спустя два года после гибели.

Ильгиз Шаяхметов родился 30 марта 1971 года в деревне Яган Частинского района. Его воспитала дружная многодетная семья, родители трудились в колхозе им. Куйбышева. После окончания Меркушинской школы он прошел срочную службу и вернулся домой. Работал колхозе, затем в разных сферах деятельности.

Ильгиз Шамильевич в 2024году принял решение о подписании контракта с Минобороны РФ для участия в СВО. Погиб 30 мая 2024 года.

Администрация и дума Частинского муниципального округа выражают искренние слова соболезнования родным и близким погибшего земляка.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru