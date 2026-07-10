В Перми наградили участника СВО, вынесшего на себе с передовой семерых бойцов

Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края

В Перми наградили 22-летнего участника СВО Алексея Калашникова региональным знаком отличия «За заслуги перед Пермским краем». Медаль защитнику Отечества вручили в краевом Министерстве территориальной безопасности. Гордость за сына разделила мама Назия Николаевна.

Алексей родился и вырос в Перми. В 2022 году пермяка призвали в ряды ВС РФ. Вернувшись домой, принял решение участвовать в СВО. Проходил службу в составе добровольческого формирования «БАРС-14».

Алексей Калашников в боях проявил беспримерное мужество и отвагу. Его наградили медалью «За спасение погибавших». Рискуя жизнью, молодой боец на себе вынес с поля боя семерых бойцов. Его подвиг также отметили региональной наградой.

Глава краевого ведомства Альберт Марданов выразил особые слова благодарности маме бойца. Назия Николаевна трудится на заводе «Авиадвигателе». Именно такие женщины являются надежным тылом и хранительницами семейного очага, воспитывающими настоящих мужчин.

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