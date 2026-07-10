В Пермском крае объявили штормовое предупреждение

Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пермский ЦГМС выпустил штормовое предупреждение. В Прикамье 11-13 июля ожидаются сильные дожди с осадками 30-50 мм/12 час, сильный ливень до 30мм /1 час.

Пик циклонической активности придется на 11 и 12 июля. Над Пермским краем в приземном слое 11 июля погоду определит центр циклона, 12 июля – многоцентровая депрессия с обширной областью низкого атмосферного давления.

Ночью местами, днем в большинстве районов региона, ожидаются кратковременные дожди, местами сильные. В горно-восточной части Прикамья локально пройдут очень сильные и ливни. Прогремят грозы с усилением ветра до порывов 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью по краю составит +12…+17 градусов. Днем 11 июля поднимется до +18…+23 градусов, 12 июля – до +20…+25 градусов. В Перми ожидается кратковременный дождь. Ночная температура воздуха не превысит +16 градусов, днем в субботу +18…+20 градусов, в воскресенье +21…+23 градуса.

В начале следующей на северо-востоке региона ожидается прекращение осадков и прояснения в облачном покров. На остальной территории Прикамья характер погоды не изменится.

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