В Прикамье возбудили дело по отсутствию воды в фельдшерско-акушерском пункте

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю

Следственный комитет РФ рассмотрел информацию из соцсетей об отсутствии водоснабжения в одном их фельдшерско-акушерских пунктов на территории Прикамья. Медицинский персонал и пациенты не получают должные гигиенические и бытовые условия.

Озвученные нарушения выявили в поселке Бисер Горнозаводского муниципального округа. В местном ФАП водоснабжение отсутствует уже на протяжении полугода.

Следственный отдел по Горнозаводску СУ СК РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к скорейшему восстановлению нарушенных прав населения.

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