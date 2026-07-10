В Перми наградили супружеские пары региона, проживших в браке более 50 лет

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

В Перми глава региона Дмитрий Махонин 9 июля принял участие в чествовании семейных пар, проживших в браке более 50 лет. Юбилейная церемония состоялась рамках празднования Дня семьи, любви и верности. В Прикамье памятный знак «За сохранение семейных ценностей» по инициативе губернатора утвердили пять лет назад. В этом году его получат 1670 пар.

При вручении наград Дмитрий Махонин поздравил супружеские пары с праздником и подчеркнул значимость семейных ценностей.

«Уверен, что семья – самое ценное, что есть у человека. Она дает нравственные ориентиры: ответственность перед близкими, заботу о старшем поколении, уважение к памяти предков и любовь к Родине. И самое главное, что семья – это всегда про будущее. Потому что будущее в наших детях, а вы являетесь настоящим примером для подрастающего поколения», – отметил губернатор.

Памятные знаки вручили 41 супружеской паре. Из них в этом году «золотой» юбилей совместной жизни отмечают 22 пары из Перми, Чусового, Губахи, Кизела, Красновишерска, Лысьвы и Соликамска, Александровского, Бардымского, Верещагинского, Еловского, Ильинского, Карагайского, Октябрьского, Осинского, Ординского, Очерского, Сивинского, Кудымкарского, Косинского и Юрлинского округов.

Еще 15 пар стали «изумрудными». Семейный стаж юбиляров превысил 55 лет. Обладателями печетного знака стали супруги из Перми, Нытвы, Березников, Горнозаводска, Краснокамска и Чайковского, Березовского, Кишертского, Куединского, Оханского, Суксунского, Частинского и Чернушинского округов.

«Бриллиантовыми» юбилярами с семейным стажем более 60 лет стали четыре пары: Пичкалевы Леонид Иванович и Нина Тимофеевна из Большесосновского округа; Меркурьевы Юрий Алексеевич и Клавдия Ивановна из ЗАТО Звездный; Хатиповы Таузих Хатибзянович и Равиля Галимовна из Уинского округа; Перминовы Владимир Иванович и Екатерина Федоровна из Чердыни. Все имена награжденных можно найти на сайте краевого правительства.

В число награжденных в этот торжественный вечер также вошли несколько многодетных семей. Им вручили почетный знак «За достойное воспитание детей». Символ признания заслуг воспитывающим четверых и более детей родителей получили: Истомины Алексей Владимирович и Марина Валерьевна из Перми; Пряжниковы Павел Владимирович и Наталья Сергеевна Добрянского округа; Климовы Иван Валерьевич и Алиса Сергеевна из Пермского муниципального округа.

Почетный знак многодетным семьям вручается с 2011 года. За эти годы им удостоили 152 семьи из 38 территорий региона. В этом году его обладателями станут 10 семей.

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