В Перми показали варианты оформления города к Новому году

Фото: Елена Ермолина | Главный архитектор Прикамья

Главный архитектор Пермского края Елена Ермолина на рабочей группе с застройщиками представила новогоднее оформление Перми. Концепция создаст праздничное настроение и объединит весь город.

Каждая из рассмотренных улиц получит собственную тему, вместе они создадут единый смысловой маршрут. В число общественных пространств с уникальной идентичностью вошли улицы Ленина, Петропавловская, Попова, Куйбышева, Монастырская, Сибирская и Комсомольский проспект, а также Гостевой маршрут и зеленое кольцо.

По замыслу проектировщиков, связанные между собой прогулочные маршруты образуют новые точки притяжения для гостей и жителей Перми. Праздничное оформление станет частью единого визуального образа города и будет соответствовать его дизайн-коду, а также отражать уникальность краевой столицы.

«Прорабатываем несколько направлений – праздничное оформление социальных и административных объектов, витрин магазинов, оформление в благоустройстве и входных групп, которые будут иметь единую смысловую концепцию. В этом году планируем сформировать несколько тематических праздничных маршрутов», – отметила Елена Ермолина.

Улица Пермская станет «Мастерской» с яркими инсталляциями в тематике кройки и шитья, вязания-рукоделия, исходя из ее истории. Сибирская будет «улицей Роз». Входные группы на ней украсит цветочная тематике, в популярных у туристов местах появятся фотозоны.

Фото: Елена Ермолина | Главный архитектор Прикамья

Улица Советская превратится в «Советский гастроном» с тематическим оформлением, отсылающим к прошлому периоду.

Фото: Елена Ермолина | Главный архитектор Прикамья

Улица Ленина – это праздник и сказка. Ее оформят по мотивам любимых сказок – «Щелкунчик», «Двенадцать месяцев» и другие.

Фото: Елена Ермолина | Главный архитектор Прикамья

Улица Куйбышева объединит городскую природу и авиаиндустрию с отсылками к пермским заводам – от живых птиц к железным.

Елена Ермолина уверена, что такой подход поможет создать единое праздничное пространство, где у каждой улицы будет свой характер, история и настроение.

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