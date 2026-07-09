Совет молодых ученых Прикамья выбрал председателя

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В Пермском крае в Дирекции межвузовского кампуса прошло первое заседание Совета молодых ученых и специалистов. В него вошли 19 представителей вузов, научных институтов и предприятий Прикамья.

- Создание Совета является важным шагом на пути формирования современной научной и профессиональной среды, способной решать актуальные вопросы науки, образования и научно-технологического развития как региона, так и страны в целом, - обратился к Совету замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.

Совет молодых ученых будет заниматься деятельностью, направленной на реализацию государственной программы научно-технологического развития и популяризацию научной деятельности в молодежной среде и профессиональных сообществах.

Члены Совета примут участие в разработке программы публичных лекций, создании региональных мер поддержки науки и ученых, формировании цепочек кооперации между предприятиями и вузами. Молодые ученые также займутся экспертной оценкой образовательных и технологических программ межвузовского кампуса «Будущее Пармы».

Председателем Совета был избран кандидат технических наук, доцент кафедры «Микропроцессорные средства автоматизации» Пермского политеха Ростислав Юдин.

- У этой работы множество составляющих, здесь и взаимодействие с субъектами НТР и участие в формировании регионального плана мероприятий Десятилетия науки и технологий в России, популяризации научной деятельности. Мы видим эффективную модель управления такой деятельностью именно в межведомственном взаимодействии с участием молодых ученых, уже зарекомендовавших себя и имеющих потенциал дальнейшего развития, — отметил Ростислав Юдин.

Напомним, реализуемая в Прикамье комплексная государственная программа «Научное-технологическое развитие Пермского края», создана для успешного решения задач технологического суверенитета и развития кадрового потенциала и обеспечения баланса кадровых ресурсов для высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики региона.