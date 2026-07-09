В Прикамье похоронили погибшего год назад участника СВО

Фото: Администрация Верещагинского муниципального округа

Администрация Верещагинского муниципального округа выражает соболезнование родным и близким погибшего в зоне проведения СВО Шатрова Олега Павловича – отцу Павлу Павловичу, жене Наталье Александровне, брату Алексею, сестрам Светлане и Ирине. Земляк погиб в бою при исполнении воинского долга.

Олег Шатров Родился 7 декабря 1987 года в деревне Егорово. Учился в Верещагинской коррекционной школе, работал на ферме.

В зоне проведения СВО Олег Павлович проходил службу рядовым в мотострелковом взводе. Погиб 20 июля 2025 года. Прощание с погибшим военнослужащим провели у родного дома в Егорово.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru