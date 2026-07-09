В Пермском крае есть собственная программа модернизации сельхозтехники

Фото предоставлено Министерством агропромышленного комплекса Прикамья.

В Пермском крае готовность техники к проведению кормозаготовительных и уборочных работ составила 89% в июле 2026 года. Это на 2% выше, чем в аналогичном периоде 2025 года. Об этом доложила на совещании, проводимом под руководством заместителя министра сельского хозяйства России Андрея Разина в рамках выставки «Агроволга 2026», министр агропромышленного комплекса Прикамья Анна Быкова.

Анна Быкова отметила, что Пермский край - один из немногих регионов, у которого есть собственная программа модернизации сельхозтехники через субсидированный лизинг:

- В 2025 году по этой программе приобрели 267 единиц техники. В 2026 - 236 единиц. Появляются машины с элементами автопилотирования. Это позволяет повышать производительность труда в условиях дефицита кадров, и с каждым годом такой техники становится больше.

Растет не только количество техники, но и её качество. Например, энергообеспеченность тракторов увеличилась на 7,3% год к году, комбайнов и самоходных машин - на 6,4%.

Сельхозпроизводители активно пользуются механизмами господдержки. Общий объем финансирования АПК региона в этом году составляет 3,1 млрд рублей, из которых 49,2% уже довели до получателей.

Подготовка к работам в Прикамье ведется активно - уборка озимых зерновых культур, картофеля и овощей открытого грунта начнется уже с 1 декады августа. А сейчас проходит заготовка кормов на зимне-стойловый период.

Как отмечают представители профильных компаний, несмотря на неблагоприятные погодные условия, цели по заготовке кормов остаются неизменными:

- Мы продолжаем работу по всем направлениям: силосы трав, сенаж и кукуруза. Параллельно переходим к активной фазе подготовки к зерновой уборочной кампании. Сейчас идет техническое обслуживание и подготовка комбайнов к выходу в поля. По предварительным прогнозам, начнём работы раньше срока, поэтому мы мобилизуем все ресурсы, чтобы встретить этот период во всеоружии, - рассказала директор агрофирмы «Победа» Ольга Тунёва.

По оценкам Министерства агропромышленного комплекса Прикамья плановые показатели валового сбора в этом году будут выполнены.