Краевой бюджет на спортобъекты в шаговой доступности выделил 75 млн рублей

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

В Прикамье продолжается устройство спортивных площадок и оснащение объектов в рамках регионального проекта «Комфортный край». На реализацию программы этого года краевой бюджет выделил более 75 млн руб., еще более 40 млн руб. – софинансирование из муниципальных бюджетов.

В четырех территориях Пермского края идет строительство открытых спортивных площадкок. Большая их часть появится в Перми – хоккейная коробка и пять универсальных площадок для баскетбола, волейбола и мини-футбола.

Еще одну хоккейную коробку возведут в поселке Кукуштан Пермского округа, игровые площадки – в селе Ананьино Чернушинского округа. Жители села Обвинск Карагайского округа получат круговую беговую дорожку для легкой атлетики.

Краевая программа также включила ремонт спортивных залов. Вместе с обновлением покрытий, стен и оборудования, на объектах проведут ремонт раздевалок, душевых и санузлов. В 2026 году средства выделены на модернизацию 11 залов, включая субсидию на ремонт бассейна в Шадейской школе Кунгурского округа.

Во всех муниципалитетах подрядчики приступили к выполнению работ. Изначально средства выделили большему количеству муниципалитетов, но четыре из них не выполнили условия предоставления субсидии и выбыли из программы этого года.

«Строительство и модернизация спортивной инфраструктуры шаговой доступности предусматривает четкие сроки выполнения работ, поскольку преимущественно речь идет об объектах на школьной или пришкольной территория. Важно, чтобы работы были завершены к 1 сентября», – отметила краевой министр физической культуры и спорта Татьяна Чеснокова.

Начиная с 2020 года в Пермском крае региональные власти построили около 330 универсальных спортивных площадок и столько же отремонтировали залов.

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