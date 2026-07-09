В Прикамье вместе с увеличением поставок формируют запас топлива

Фото: Тимур ХАНОВ

Пермский край обладает необходимыми лимитами по поставкам запасам автомобильного топлива. Об это сообщил краевой оперативный штаб со ссылкой на данные компании «ЛУКОЙЛ».

Поставщик подтвердил приоритетное снабжение районов Прикамья, где в основном представлены заправки компании. «ЛУКОЙЛ» заверил о перестройке логистики для ритмичного снабжения АЗС. На заправках также дополнительно привлекут сотрудников для работы перед выходными днями.

«За последнюю неделю в регионе фиксировался рост объема поставок топлива по компании «ЛУКОЙЛ». Сейчас можно говорить о том, что идут не только поставки, но и формируется запас топлива. Это необходимо для сбалансированности рынка нефтепродуктов и равномерного распределения топлива по АЗС», – отметило тенденцию на стабилизацию ситуации с топливом Пермское УФАС.

Один их факторов временного отсутствия бензина на крупных АЗС Прикамья привело издание «Звезда» со ссылкой на экспертов. Причина кроется в эффекте отложенного спроса. Автовладельцы следят за поставками топлива. Как только подъезжает очередной бензовоз, они стараются заправится в прок. Это приводит к очередям и быстрой реализации бензина на автозаправках.

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