В Перми суд встал на защиту дачницы, посланной «в сад» соседкой по участку

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Кировский районный суд Перми вынес решение по иску владельцев садового участка к соседке. Семейная пара потребовала взыскать с обидчицы компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. руб. за оскорбления и ложные обвинения в общем чате СНТ.

Подробности рассмотренного дела рассказала пресс-служба Пермского краевого суда. Истцы и ответчица являются соседями по садоводческому товариществу на протяжении многих лет. За это время между ними сложились неприязненные отношения.

Соседка в отношении семейной пары систематически размещала чате порочащие их сведения, включая обвинения в краже электроэнергии, воровстве бетонной крошки общего дорожного полотна для обустройства личного участка, умышленном повреждении ее забора, бани и насаждений. Обиженные соседи также указали на оскорбительные высказывания в свой адрес: от «кикиморы болотной» до нецензурной брани.

Ответчица в суде пояснила, что ее слова в чате были реакцией на провокации со стороны соседей и являются бытовыми идиомами, не адресованными в адрес конкретного человека. Кроме того, семейная пара не представила доказательств прямой причинно-следственной связи между ее сообщениями и ухудшением здоровья.

Суд для объективной оценки характера высказываний назначил судебно-лингвистическую экспертизу. Она показала, что в большинстве фраз не содержится негативной информации, выраженной в форме утверждения о факте. Однако в некоторых высказываниях эксперты обнаружили лингвистические признаки унизительной оценки личности истицы.

Доводы ответчицы об адресованных неопределенному кругу лиц фразах суд отклонил. Из контекста всей переписки была видна адресность высказываний, выражения унижали честь и достоинство истицы и противоречили общепринятым нормам общения.

Суд на основании характера нарушений, требований разумности и справедливости взыскал с ответчицы компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. руб.

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