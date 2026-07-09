На севере Прикамья утонул 15-летний подросток

Фото: Глава Красновишерского муниципального округа Анна Мельчарик | Страница ВКонтакте

Глава Красновишерского округа Прикамья Анна Мельчарик сообщила трагическую новость. На реке Язьва в районе деревни Нижняя Язьва 8 июля утонул 15-летний подросток.

Правоохранительные органы проводят проверки с целью установления всех обстоятельств произошедшей трагедии. Глава округа призывает родителей с большей ответственностью относиться к воспитанию своих детей

Большой трагедией также могла завершится шалость двух мальчишек у воды в Перми. Соцсети вечером того же дня разместили информацию о спасении двух подростков на набережной Камы.

Ребята соскользнули в воду с бетонных плит и не смогли самостоятельно выбраться на берег. Несколько мужчин встав цепочкой вытянули горе-пловцов на сушу.

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