Абитуриенты в Пермском крае предпочитают подавать документы на поступление через «Госуслуги»

Чтобы подать документы для поступления, не обязательно лично являться в приемную комиссию. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае продолжается приемная кампания в высших учебных заведениях и организациях среднего профессионального образования (СПО). Выпускники могут выбрать будущую профессию в одном из 23 вузов и в 63 организациях СПО.

Чтобы подать документы для поступления, не обязательно лично являться в приемную комиссию. Большинство прикамских абитуриентов сейчас предпочитают оформлять заявления онлайн через портал «Госуслуг» с подтвержденной учетной записью.

- Только в прошлом году ПГНИУ получил свыше 33 тысяч заявлений на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Подавляющее большинство воспользовалось «Госуслугами» - сейчас для абитуриентов это самый удобный и современный сервис. Дистанционно можно поступить на наши флагманские программы в сфере фотоники и приборостроения, естественных и гуманитарных наук, искусственного интеллекта и наук о Земле. При этом сохраняется возможность прийти в приемную комиссию, пообщаться и почувствовать особую атмосферу нашего кампуса, - рассказал ректор ПГНИУ Игорь Германов.

Сервис «Поступление в вуз» — это не только удобный поиск вузов и специальностей. Здесь уже на этапе подачи документов абитуриент может познакомиться с будущим работодателем и в рамках целевого обучения выбрать профессию с гарантированным трудоустройством.

А сервис по подбору колледжей и техникумов, который начал работать в этом году, дает возможность не только получить полную справочную информацию, но и сравнить учебные программы, а также оценить свои шансы на поступление на бюджет. Кроме того, здесь тоже можно оформить заявку на целевое обучение. По нему будущий работодатель поддерживает студента на протяжении всей учебы, а после выпуска гарантированно возьмет на работу.

На сегодня организации среднего профессионального обучения получили от абитуриентов уже 37,5 тысячи заявлений, причем около 31 тысячи - 82,5 процента - через портал «Госуслуги».

Цифровизация госуслуг проходит в рамках нацпроекта «Экономика данных».

Подать заявление в вуз можно здесь, а в колледж - здесь.

Для абитуриентов вузов работает круглосуточная служба поддержки. До 30 ноября на вопросы будущих студентов отвечают специалисты по телефону единой горячей линии: 8 (800) 444-51-15 или по почте: priem@minobrnauki.gov.ru.