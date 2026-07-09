В Пермском крае клещи значительно сбавили активность нападений

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Клещи в Прикамье с начала июля незначительно снизили активность. На характер из поведения повлиял характер погоды с затяжными ливнями. С начала периода активности клещей от их укусов пострадали 14 705 человек. За прошедшую неделю в медучреждения региона обратились 643 пострадавших, включая 53 ребенка.

По данным краевого Роспотребнадзора, лабораторные исследования снятых клещей показали: уже 52,9% случаев инфицирования иксодовым клещевым боррелиозом; 2,8% – моноцитарным эрлихиозом человека; 1,4% – клещевым вирусным энцефалитом; 1,0% – гранулоцитарным анаплазмозом человека.

При посещении лесов зафиксировали 62,5% случаев присасывания клещей, 20,7% – индивидуальных садовых и дачных участков, 10,9% – на придомовой территории. Наиболее опасными для посещения остаются: Пермский округ – 1 960 обращений, Пермь – 1 480, Добрянский округ – 1 004.

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