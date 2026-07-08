Увольнение худрука «Театра-Театра» Бориса Мильграма оспорят через кассацию

Фото: УКЛАДОВ Егор. Перейти в Фотобанк КП

Краевое министерство культуры выступило за пересмотр решения Ленинского районного суда Перми об увольнении Бориса Мильграма. Бывший художественный руководитель «Театра-Театра» покинул пост по причине конфликта интересов.

Суд первой инстанции принял окончательное решение в апреле этого года. После этого краевой суд не удовлетворил апелляционную жалобу и подтвердил ранее вынесенное решение. В дело вешалось краевое Минкультуры, которое считает увольнение Бориса Мильграма из-за утраты доверия несоразмерным наказанием, совершенное им нарушение произошло впервые и носит формальный характер.

Ведомство направило жалобу на вынесенное решение в суд третьей инстанции. Заявление поступило в Ленинский районный суд 2 июля, сообщил со ссылкой на свои источники «Новый компаньон». Через пять дней его перенаправили на рассмотрение в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции.

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