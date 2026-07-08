Соцфонд выплатил за полгода семьям с детьми из Прикамья 19 млрд рублей

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отделение Социального фонда России по Пермскому краю за шесть первых месяцев года выплатило семьям с детьми около 19 млрд руб. Ежедневно родителям перечисляют в среднем 100 млн руб.

Самыми весомыми для семейного бюджета мерами господдержки являются материнский капитал, единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам. В этом году на эти цели поступило 4,1 млрд и 12,8 млрд руб. соответственно. Еще 2,7 млрд руб. составили выплаты на период декретного отпуска, при уходе за ребенком до 1,5 лет, единовременного пособия при рождении ребенка.

Часть семей региона с июня стали получать новую ежегодную выплату. Ее размер рассчитывается индивидуально и определяется как разница между суммой налога на доходы физлиц, фактически уплаченной родителями за 2025 год, и суммой налога, рассчитанной по ставке 6%. Выплату уже получили 12 тыс. жителей Пермского края.

Всего на территории Прикамья различные пособия и выплаты получают более 150 тыс. семей с детьми.

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