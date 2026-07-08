В Прикамье продают 12 недостроенных домов ЖК «Первый пермский микрорайон»

Схема: Министерство строительства Пермского края

Краевой Минстрой сообщил о продаже 12 объектов незавершенного строительства в селе Лобаново Пермского муниципального оуруга. Аукцион объявил Федеральный Фонд развития территорий.

Площадь земельного участка на ул. Малахитовой под 12 недостроенными трехэтажными многоквартирными домами составляет 3,7 га. Новоселы планировали въехать в 515 квартир. Ранее дольщики недостроенного жилья получили денежные возмещения.

На земельном участке разрешено строительство домов до четырех этажей. Новый инвестор после оценки конструкций зданий самостоятельно принимает решение о достройке домов или демонтаже объектов и новому строительству.

В лот аукциона также входит продажа сети водопровода и канализации. Его начальная цена – 226,2 млн руб. Заявки принимаются до 27 июля.

ЖК «Первый пермский микрорайон» в селе Лобаново являлся крупнейшим объектом региона по числу пострадавших дольщиков. К строительству домов в 2013 году приступило ООО «КамСтройИнвест». Новое жилье через три года планировали получить 393 дольщика. Строительство приостановили в связи с банкротством застройщика.

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