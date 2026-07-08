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НовостиПроисшествия8 июля 2026 6:35

В Пермском крае ФСБ пресекла деятельность пособника в терроризме

Обвиняемому в преступлении грозит длительный тюремный срок заключения
Павел ШАТРОВ
Кадр из оперативного видео пресс-службы УФСБ России по Пермскому краю

Кадр из оперативного видео пресс-службы УФСБ России по Пермскому краю

Краевое управление ФСБ России во взаимодействии с ГУФСИН России пресекло противоправную деятельность иностранца. Мужчину обвинили в причастности к финансированию и публичному оправданию террористической деятельности.

Осужденный ИК-1 Соликамска является приверженцем радикальных взглядов. Он призывал к осуществлению террористической деятельности и финансировал участников международных террористических и экстремистских организаций.

Следственный отдел УФСБ России по Пермскому краю в отношении обвиняемого возбудил уголовное дело. Решением Центрального окружного военного суда Екатеринбурга подсудимого признали виновным в совершении инкриминируемого преступления.

Фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.

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