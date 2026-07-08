В школы Перми подали более 11 тысяч заявлений на зачисление в первый класс

Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Городской департамент образования рассказал «КП-Пермь» о промежуточных итогах основного этапа подачи заявлений в первые классы школ. Образовательные учреждения города проводят зачисление и формирование списков первоклассников.

Родители будущих первоклашек подали 11 075 заявлений, из которых 96,3% – через портал Госуслуги, около 4% – через МФЦ. Второй этап подачи заявлений в первые классы начался с 6 июля. Подать их можно в любую школу до заполнения свободных мест не позднее 5 сентября.

«В школах доступно более 1 000 свободных мест. Зачисление осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления», – напомнили в городском ведомстве.

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