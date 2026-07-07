В Куеде на три дня временно закроют железнодорожный переезд

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Куединского муниципального округа предупредила о проведении ремонтных работ на железнодорожном переезде станции «Куеда». Через него на три дня полностью заблокируют проезд для всех видов автотранспорта.

Железнодорожный переезд с дежурным работником 1271 км ПК 2 станции «Куеда» закроют на ремонт с 06:00 8 июля до 16:00 10 июля по московскому времени. Объезд для легкового транспорта и мотоциклов возможен через путепровод 1269 км ПК 2.

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